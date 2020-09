Anhörung von Assange unterbrochen

London. Aus Sorge vor Coronainfektionen wurde die Anhörung des Wikileaks-Gründers Julian Assange vor einem Gericht in London unterbrochen. Im Umfeld der Anwälte gebe es möglicherweise eine Infektion, berichteten britische Medien am Donnerstag. »Solange die Situation unsicher ist, sollte die Anhörung vertagt werden, bis das Ergebnis da ist«, sagte die zuständige Richterin. Auch eine Fortsetzung des Verfahrens per Video wird diskutiert. Die Anhörung zum US-Antrag auf Auslieferung des gebürtigen Australiers läuft nach monatelanger Pause seit dieser Woche wieder. (dpa/jW)