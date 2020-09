Florida: Trump verlängert Verbot von Ölbohrungen

Jupiter. US-Präsident Donald Trump hat ein Moratorium für Ölbohrungen vor der Küste des Bundesstaats Florida um zehn Jahre bis 2032 verlängert. Am Dienstag (Ortszeit) unterzeichnete er in der Stadt Jupiter in Florida eine entsprechende Verordnung. Das Verbot von Ölbohrungen wurde nach seinen Angaben damit zudem auf die Küstengewässer der anderen südöstlichen Bundesstaaten Georgia und South Carolina ausgeweitet. (AFP/jW)