Nawalny: Moskau fordert von BRD Kooperation

Moskau. Im Fall des angeblich vergifteten rechten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny hat Russland die Bundesregierung aufgefordert, die medizinischen Befunde nach Moskau zu übersenden. Andernfalls seien Ermittlungen in dem Fall nicht möglich, erklärte das russische Außenministerium am Mittwoch. Zugleich warf das Ministerium der Bundesrepublik vor, eine Aufklärung des Falls zu verschleppen. Nawalny war – nach einem Zusammenbruch – am 22. August nach Deutschland ausgeflogen worden. Ein Speziallabor der Bundeswehr teilte später mit, dass er »zweifelsfrei« mit einem chemischen Kampfstoff der »Nowitschok«-Gruppe vergiftet worden sei. (Reuters/jW)