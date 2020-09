USA: Trump will weitere Truppen abziehen

Washington. US-Präsident Donald Trump will in den kommenden Tagen den Abzug weiterer Truppen aus dem Irak und Afghanistan verkünden. Das teilte am Dienstag (Ortszeit) ein hochrangiger US-Regierungsmitarbeiter mit, ohne nähere Angaben zu machen. Derzeit sind im Irak rund 5.000 US-Soldaten stationiert. Das Pentagon hatte im August angekündigt, die Zahl der Militärs in Afghanistan von derzeit etwa 8.600 bis Ende November auf unter 5.000 senken zu wollen. (AFP/jW)