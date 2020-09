Kabul: Vizepräsident überlebt Anschlag

Kabul. Afghanistans Vizepräsident Amrullah Saleh ist in der Hauptstadt Kabul einem Anschlag entkommen. Mindestens zehn Menschen wurden bei dem Bombenattentat auf sein Auto getötet, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch mitteilte. Rund um den Anschlagsort waren zerstörte Geschäfte und ein weites Trümmerfeld zu sehen. Nach Berichten von Augenzeugen soll die Autobombe explodiert sein, als der Vizepräsident in einem Konvoi auf dem Weg zur Arbeit war. Mehrere Leibwächter und viele Passanten wurden verletzt. Die militant islamistischen Taliban dementierten umgehend, verantwortlich für den Bombenanschlag zu sein. (dpa/jW)