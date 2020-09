Serbien: Botschaftsumzug in Israel noch nicht klar

Belgrad. Serbien hat über die Verlegung seiner Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem noch nicht endgültig entschieden. Eine Beraterin von Präsident Aleksandar Vucic, Suzana Vasiljevic, widersprach am Mittwoch einer entsprechenden Ankündigung von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte am Freitag bei einem Treffen mit Vucic und dem kosovarischen Ministerpräsidenten Avdullah Hoti im Weißen Haus behauptet, Serbien werde seine Botschaft nach Jerusalem verlegen. »Es handelt sich noch um keine endgültige Entscheidung«, sagte Vasiljevic im TV-Sender Prva. »Wir haben noch nichts akzeptiert und nichts unterschrieben.« (dpa/jW)