Südafrika stürzt in beispiellose Rezession

Pretoria. Die Coronakrise hat Südafrika in eine beispiellose Rezession gestürzt, wie die am Dienstag veröffentlichten Daten der Statistikbehörde »Stats SA« zeigen. Im Kontext des Lockdowns schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um mehr als 16 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet ergebe sich damit ein Minus von 51 Prozent. Das BIP fiel damit das vierte Quartal in Folge. Eine Talfahrt, die es laut dem obersten Statistiker Risenga Maluleke in der Geschichte des Landes noch nicht gegeben hat. (Reuters/jW)