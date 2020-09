Von der Leyen stellt neue EU-Kommissare vor

Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gab am Dienstag in Brüssel bekannt, dass der frühere lettische Ministerpräsident Valdis Dombrovski in der EU-Kommission das Ressort Handel übernimmt. Damit wird Dombrovski Nachfolger des Iren Phil Hogen, der wegen Verletzung der Coronaauflagen in seinem Land zurückgetreten war. Dombrovski wird maßgeblich an den Verhandlungen über den Brexit beteiligt sein. Die irische Nachfolgerin von Hogan wird Mairead McGuinnes. (Reuters/jW)