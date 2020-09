Kahlschlag bei Funke-Druckzentrum

Erfurt. Die Mediengruppe Funke beabsichtigt, ihr Druckzentrum in Erfurt zum 31.12.2021 zu schließen. Die bislang in Erfurt gedruckten Regionalzeitungen und Anzeigenblätter sollen künftig am Standort in Braunschweig produziert werden. Von Funke hieß es am 1. September zur Begründung, dass »weitere Investitionen in den Druckstandort Erfurt aufgrund sinkender Druckauflagen« nicht zu verantworten seien. Andreas Fröhlich, Verdi-Leiter des Bereichs Tarifpolitik Druck , teilte am 2. September mit: »Wir fordern die Geschäftsleitung auf, unverzüglich mit dem Betriebsrat in Verhandlungen über Möglichkeiten des Erhalts des Funke- Druckzentrums Erfurt zu treten«. (jW)