IG Metall fordert bei Airbus Tarifgespräche

Hamburg. Die IG Metall will beim Flugzeughersteller Airbus den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen vereinbaren und fordert das Unternehmen zu entsprechenden Tarifverhandlungen auf. »Die Geschäftsführung muss gemeinsam mit IG Metall und Betriebsräten eine Brücke in die Zukunft bauen, mit der Beschäftigung und Standorte in der Krise gesichert werden«, sagte Daniel Friedrich, Leiter des IG-Metall-Bezirks Küste, am Montag in Hamburg. Dabei schlug er unter anderem eine Vier-Tage-Woche vor. (dpa/jW)