China droht Journalisten aus USA mit Ausweisung

Beijing. Als Retourkutsche für die Behandlung chinesischer Journalisten in den USA überlegt China, Korrespondenten von US-Medien auszuweisen. »Alle Optionen liegen auf dem Tisch«, sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian am Montag in Beijing. China wolle aber nicht, dass es dazu komme. Der Sprecher bestätigte, dass sein Ministerium einigen Korrespondenten von US-Medien die Pressekarten zunächst nicht verlängert habe. Betroffen sind unter anderen der Nachrichtensender CNN, das Wall Street Journal und die Fotoagentur Getty. (dpa/jW)