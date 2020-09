Taifun »Haishen« erreicht Südkorea

Seoul. Nach Zerstörungen in Japan hat der Taifun »Haishen« Südkorea erreicht. Dort mussten am Montag Hunderte Flüge gestrichen werden, der Wirbelsturm entwurzelte Bäume, sorgte für überschwemmte Straßen und Erdrutsche. In Japan kam durch den Taifun nach Behördenangaben mindestens ein Mensch ums Leben, vier weitere wurden nach einem Erdrutsch in der Region Miyazahki vermisst, bei drei Todesfällen während des Sturmes war die Ursache zunächst unklar. Mehr als 300.000 Haushalte in Japan waren am Montag weiterhin ohne Strom. Auch in Südkorea führte der Sturm zu Stromausfällen in rund 20.000 Haushalten. (AFP/jW)