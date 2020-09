IS reklamiert Angriff in Tunesien für sich

Tunis. Die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) hat den tödlichen Anschlag auf Polizisten in Tunesien für sich reklamiert. Den Angriff hätten Kämpfer des IS ausgeführt, hieß es am Montag in einer Erklärung im Onlineportal der Miliz, »Amak«. Die Echtheit ließ sich zunächst nicht überprüfen. Sie wurde aber über die üblichen Kanäle des IS in den sozialen Medien verbreitet. Drei Angreifer waren am Sonntag in Sousse mit Messern auf Polizisten losgegangen und hatten dabei einen getötet. (dpa/jW)