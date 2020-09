NATO startet Großmanöver in Georgien

Vaziani. Georgien hat am Montag umfangreiche gemeinsame Militärmanöver mit der NATO gestartet. An der bis 18. zum September dauernden Großübung »Noble Partner« auf den Militärstützpunkten Vaziani und Camp Norio in der Nähe der Hauptstadt Tbilissi nehmen rund 2.800 Soldaten aus den USA, Frankreich, Großbritannien und Polen teil. Die frühere Sowjetrepublik strebt seit Jahren eine Mitgliedschaft in dem westlichen Kriegsbündnis an. Regierungschef Giorgi Gacharia bezeichnete die Manöver als »wichtigsten Teil« der Bemühungen Georgiens um eine NATO-Mitgliedschaft. (AFP/jW)