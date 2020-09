Belarus: Oppositionelle laut Bericht entführt

Minsk. Die laut Medienberichten verschwundene belarussische Politikerin Maria Kolesnikowa ist nach Einschätzung des oppositionellen Koordinierungsrates entführt worden. »Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt«, teilte das Gremium am Montag in Minsk mit. Die 38jährige, die auch dem Koordinierungsrat angehört, sei zusammen mit ihrem Mitarbeiter Iwan Krawzow und ihrem Sprecher Anton Rodnenkow im Zentrum von Minsk von Unbekannten entführt worden. Medien hatten zuvor unter Berufung auf eine Augenzeugin berichtet, dass Kolesnikowa in einen Minibus gesteckt worden sei. (dpa/jW)