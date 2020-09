Lawrow zu Besuch in Damaskus eingetroffen

Damaskus. Erstmals seit Beginn des Krieges in Syrien ist der russische Außenminister Sergej Lawrow am Montag zu einem Besuch in Damaskus eingetroffen. Lawrow werde zu einer russischen Delegation dazustoßen und sich mit Staatschef Baschar Al-Assad treffen, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA. Lawrow ist Teil einer Abordnung, zu der auch der russische Vizeregierungschef Juri Borisow gehört. Bei den Gesprächen solle es unter anderem um die politische, wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit gehen, hieß es. Am Nachmittag war nach Angaben der Außenministerien beider Länder eine Pressekonferenz des russischen Chefdiplomaten mit seinem syrischen Kollegen Walid Al-Muallim geplant. Danach werde Lawrow nach Zypern weiterreisen. (AFP/dpa/jW)