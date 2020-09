Viele Illusionen

Gemeinfrei Joe Ettor von den IWW spricht zu einer Versammlung streikender Friseure in Manhattan (17.5.1913)

In den Vereinigten Staaten gibt es – anders als in der Bundesrepublik – bis zum heutigen Tag eine lebendige, durchaus auch an Hochschulen verankerte Forschung zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Hingewiesen sei an dieser Stelle exemplarisch auf die im Verlag der University of Illinois seit den frühen 1980er Jahren herausgegebene Reihe »The Working Class in American History«, in der in den vergangenen 20 Jahren unter anderem eine lesenswerte, mit vielen Mythen und Verzerrungen aufräumende Biographie über den Kommunisten William Z. Foster (von James R. Barrett) sowie interessante Studien über die Kommunisten im Chicago der Zwischenkriegszeit (»Red Chicago« von Randi Storch) und über die – viele spätere Entwicklungen vorwegnehmende – »konservative Gegenrevolution« gegen den »New Deal« und die Gewerkschaften im Milwaukee der 1950er Jahre (von Tula A. Connell) erschienen sind. Diese Literatur ist in Deutschland völlig unbekannt. Kein Verlag kommt auf die Idee, so etwas mal übersetzen zu lassen. Und es gibt auch keine Linke mehr, deren intellektuelle Neugier und Kapazität ausreichte, sich diese Literatur selbständig anzueignen.

Man empfindet diese Leerstelle umso schmerzlicher, wenn man ein Buch wie »Links der Linken« von Anatole Dolgoff zur Hand nimmt, das gerade im Verlag Graswurzelrevolution erschienen ist. Hinter dem seltsam anmaßenden Titel verbirgt sich die sehr subjektive Lebensbeschreibung von Sam Dolgoff (1902-1990), der, von Beruf Malerarbeiter, als Autor und Organisator jahrzehntelang in der anarchosyndikalistischen Strömung der US-amerikanischen Arbeiterbewegung aktiv war. Die englischsprachige Originalausgabe erschien bereits 2016. Anatole Dolgoff, Jahrgang 1937, ist ein ehemaliger Hochschullehrer für Physik und der Sohn von Sam Dolgoff.

Der Autor schreibt auf Seite 161: »Es sollte bis zu diesem Punkt deutlich geworden sein, dass ich kein Historiker bin.« Der Rezensent versichert, dass das in der Tat aufgefallen ist. Das wäre an sich auch nicht schlimm und kein Einwand gegen das Buch, das im Kern eine mitunter durchaus interessante, oft sehr persönliche Aneinanderreihung lebensgeschichtlicher Anekdoten ist, die einen Einblick in das nach und nach zerfallende Milieu der Industrial Workers of the World (IWW) gewähren, denen Dolgoff sein Leben lang angehörte. Leider hat das (vielleicht) selbstkritisch gemeinte Eingeständnis seinen Sohn nicht davon abgehalten, mit schiefen Perspektiven, krassen Aussagen und haarsträubenden Fehlurteilen nur so um sich zu werfen. Das fängt damit an, dass das Buch (schon im Untertitel) die Botschaft vermitteln will, Sam Dolgoff bzw. die IWW seien identisch mit der »radikalen US-Arbeiterbewegung«. Dass das einfach Quatsch ist, kann man zum Beispiel Barretts Foster-Biographie entnehmen: Die Anarchosyndikalisten waren nur ein Teil der »militant minority« in der amerikanischen Arbeiterbewegung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – und seit deren erstmaliger faktischer Zerschlagung in den frühen 1920er Jahren der unwichtigere. Sam Dolgoffs politisches Leben begann erst in dieser Phase. Dass Anatole Dolgoff vor allem eine Niedergangsgeschichte erzählt, fällt dem kritischen Leser hier und da auf, scheint dem Autor aber gar nicht bewusst zu sein.

Von Dolgoff ein nüchternes Urteil in dieser für den Gegenstand ja nicht unwesentlichen Frage zu verlangen hieße allerdings, entschieden zuviel zu verlangen. Dazu gehörte nämlich auch, die Rolle der amerikanischen KP bis zu ihrer faktischen Zerstörung in den 1950er Jahren wenigstens in Ansätzen sachlich zu beurteilen. Mit dieser Partei und ihren Mitgliedern springt der Autor aber auf eine Art und Weise um, die mit dem Wort »hasserfüllt« angemessen beschrieben ist. Ein Beispiel: In einem eigenen Kapitel (»Die Lincoln-Brigade in den Medien«) beschwert er sich darüber, dass die paar noch lebenden kommunistischen Spanienkämpfer in ihren letzten Lebensjahren in der Öffentlichkeit zu gut weggekommen seien – sie badeten »im Applaus eines unwissenden Publikums«. Dabei – und diese Feststellung ist bei ihm ein nicht weiter beleg- und begründungspflichtiges Negativurteil – war die Lincoln-Brigade doch »Teil der Internationalen Brigaden, einer Organisation, die von der Sowjetunion gegründet, kontrolliert und dominiert wurde«. Er ärgere sich »sehr« über die »Lobeshymnen« auf die Kommunisten in Spanien. Mehr Antikommunismus bitte!

Unnötig zu sagen, dass in dem Buch alle abgestandenen, für den anarchistischen Diskurs aber offensichtlich immer noch identitätsstiftenden Legenden über den spanischen Bürgerkrieg aufgetischt werden. Was die neuere Forschung – etwa Paul Preston – zur Rolle der Anarchisten in Spanien 1936/37 und – gerne übersehen – 1939 zu sagen hat, wird selbstredend nicht zur Kenntnis genommen. Da ist dann auch schnell kein Vorwurf zu dämlich. Dolgoff will wissen, dass die US-Kommunisten den größten Teil des Geldes, das sie als Spende für den antifaschistischen Kampf in Spanien eingeworben hatten, unterschlagen haben. Von wem? Sein Vater, in der anarchistischen Spanien-Solidarität aktiv, hat das mal geschrieben. Schimpfereien des Vaters über die »kommunistischen Bastarde« gibt er beifällig wieder.

Aber nicht nur die kommen schlecht weg. Auch mit der »Haltung der Arbeiterklasse«, diesem »Objekt vieler Illusionen«, stimmt was nicht. Nach 1945 waren zwar rund 30 Prozent der amerikanischen Arbeiter in einer Gewerkschaft – aber weil die nur noch scharf auf »Konsumwaren« waren, »konnte man sie eigentlich nicht mehr als Arbeiterklasse bezeichnen«. Viel war danach auch nicht mehr los. Ach so: Dolgoffs »fünfzehnjährigen Kampf gegen die Pro-Castro-Linke« in den 1960er und 1970er Jahren bezeichnet sein Sohn als die für den Vater befriedigendste Aktivität »seines siebzigjährigen Engagements für die radikale Bewegung«. Den damals erhobenen Vorwurf eines anderen Anarchisten, Dolgoff sauge nun »an der Titte der CIA«, nennt sein Sohn »unverschämt«.

Sonst noch Fragen? Die »spanischen Anarchisten« waren das »Rückgrat« der – in Anführungszeichen – »›französischen‹ Résistance« und »verantwortlich« unter anderem für die Befreiung von Paris, teilt Dolgoff mit. Dass die Übersetzerin und der deutsche Verlag diesen (und anderen) peinlichen Unsinn nicht einfach stillschweigend getilgt haben, lässt tief blicken. Beim Leser regt sich allerdings spätestens an dieser Stelle der keineswegs beruhigende Verdacht, dass hier entweder absichtlich ein bis ins Alberne zurechtgebogenes Narrativ angeboten wird – oder der Autor buchstäblich keine Ahnung von dem Thema hat, über das er schreibt.