In manchen Wochen der Coronakrise streamte Pianist Igor Levit täglich Konzerte aus seiner Wohnung. »Wer bin ich, zu sagen, dass das Zuhören offline wertvoller ist als online?« fragte er nun rhetorisch in der Berliner Zeitung vom Sonnabend. Kollegen hätten moniert, dass Onlinezuhörer während des Konzerts möglicherweise auf der Toilette säßen. Levit will ihnen entgegnet haben: »Was bildest du dir ein? Die Leute können auf der Toilette sitzen oder wo auch immer: Sie hören dir zu. Hab mal ein bisschen Demut!« (dpa/jW)