Auftakt zum Dante-Jahr

In Italien wurden am Sonnabend die Feiern zum 700. Todestag des Nationaldichters Dante Alighieri im Jahr 2021 offiziell eröffnet. Staatspräsident Sergio Mattarella weilte am renovierten Grabmal des mittelalterlichen Poeten in Ravenna in der Emilia-Romagna. Der Bürgermeister der Stadt, Michele de Pascale, erinnerte an »den Theologen, den Historiker, den Philosophen und den Politiker« Dante, der von 1265 bis 1321 lebte. Seine »Göttliche Komödie« zählt zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur. Das Versepos machte das Italienische zur Literatursprache und hat Denken und Vorstellungswelt Europas mitgeformt. (dpa/jW)