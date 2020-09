Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat die am Freitag im Alter von 92 Jahren verstorbene Sängerin und Schauspielerin Annie Cordy gewürdigt. Die gebürtige Belgierin habe das »Herz der Franzosen gewonnen«, teilte der Élyséepalast am Sonnabend in Paris mit. »Die Lieder von Annie Cordy bringen uns weiter zum Lächeln und zum Tanzen«, wurde Macron zitiert. Die berühmte Vertreterin des französischen Chansons trat ab 1950 im Pariser »Lido« auf, spielte später auch in Operetten und Filmen. (dpa/jW)