Grand Hand ohne Jungs

déjà-vu film »Aufkommende Sehnsüchte« (aus dem Film)

Nach ihrer Jugendweihe, erzählt Elke Prinz im Dokumentarfilm »Uferfrauen – Lesbisches L(i)eben in der DDR«, hätte sie von ihrem Vater die Erlaubnis erhalten, sich von nun an in der sehr umfangreichen Bibliothek des Elternhauses auch dort zu bedienen, wo die erotische Literatur stand. Etliche dieser Bücher machten Elke klar, dass sie keineswegs das einzige weibliche Wesen auf der Welt war, das sich nicht für Männer interessierte. Damit war zwar noch keine Partnerin gefunden, aber sie wusste, wonach sie suchte.

Bei Christiane Seefeld musste im Prenzlauer Berg der 1950er Jahre erst die Mutter feststellen, dass es Christiane meist nicht einmal merkte, wenn sich ein Junge nicht mehr blicken ließ, dass sie aber regelmäßig in Tränen ausbrach, wenn eine Freundin nicht mehr kam.

Häufig sehr aufwühlend beschreiben die insgesamt sechs Protagonistinnen im ersten Teil des Films die familiäre Situation ihrer Kindheit und Jugend, die aufkommenden Sehnsüchte und die auf vielen von ihnen schwer lastende Einsamkeit.

Die noch heute ausgesprochen schlanke Carola Güldner begann mit 16 Jahren eine Lehre in einem großen Rinderzuchtbetrieb. Sie war die einzige, die nicht rauchte und keinen Alkohol trank. Dafür las sie Bücher, was die anderen nicht taten. Bei einer Party wurde sie von einer 24jährigen, als lesbisch bekannten Frau aus dem Nachbardorf verführt. Der Ausbildungsbetrieb schlug Alarm, Carolas Eltern erstatteten Anzeige. Danach versuchte Carola, sich umzubringen. Die Frau aus dem Nachbardorf wurde trotz Carolas Aussage, dass alles ganz anders gewesen sei, wegen Verführung einer gleichgeschlechtlichen Person unter 18 Jahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Ein Schicksal, das auch Pat Wunderlich ereilte, die als einzige der porträtierten Frauen gemeinsam mit ihrem Kind, einer erwachsenen Tochter, vor der Kamera zu sehen ist. Pat Wunderlich arbeitete in der DDR als Betreuerin in einem Jugendwerkhof. Eines der dort untergebrachten Mädchen sagte in einem vertraulichen Gespräch plötzlich zu ihr: »Frau Wunderlich, Sie sind doch auch anders.« Da es das Gericht später als erwiesen ansah, dass es sich bei dem intimen Verhältnis um eine reine Liebesbeziehung gehandelt hatte, kam Pat Wunderlich nicht in den Knast. Gegen den Rausschmiss aus der Partei war allerdings nichts zu machen.

Pat Wunderlich ist nicht die einzige Mutter unter den sechs Frauen. Wie ging das? Bei ihr, so erzählt sie, gab es einmal eine Nacht mit einem ihr durchaus sympathischen Mann, und schon war es passiert. Ähnliches berichtet Elke, die einen Sohn hat.

Nur ersetzt ein Kind keine Partnerin, und in einer festen Beziehung lebt heute keine der bislang erwähnten Frauen. Auch macht keine von ihnen den Eindruck, glücklich zu sein. Die beklemmende Grundstimmung des Films wird dankenswerterweise immer wieder von Sabine und Gisela durchbrochen, die seit Jahrzehnten als Paar zusammenleben. Darüber hinaus sorgen Trickfilmsequenzen, mit denen erzählte Episoden gelegentlich illustriert werden, für etwas Aufheiterung.

In einer dieser animierten Szenen sieht man eine Frau, die in einer Männerrunde sitzt und Skat spielt, eine qualmende Zigarette hängt ihr im Mundwinkel. Das ist Sabine. Ihrem entschlossenen Gesichtsausdruck nach zu urteilen, zieht sie gerade einen Grand Hand ohne Jungs durch.

Gisela, damals eine jung verheiratete Mutter mit einem Sohn, hatte in ihrem Leben noch nie auch nur einen Gedanken an ihr inneres Verlangen verschwendet, fühlte sich augenblicklich magisch angezogen von dieser Frau. Die Skatrunde fand im Januar 1974 statt. Im Herbst des Jahres zog Giselas Mann aus und Sabine ein. Giselas Kind wuchs bei den beiden Frauen auf. Gisela arbeitete weiterhin als Lehrerin. In den 80er Jahren bauten Gisela und Sabine gemeinsam ein Einfamilienhaus. Ihre Art, als Gespann den Alltag zu meistern, kann als für die DDR recht typisch bezeichnet werden: die beruflich sehr stark eingespannte Akademikerin, verheiratet mit einem handwerklich geschickten Partner, einem Organisator und Ersatzteilbeschaffer.

Auf alten Fotos sind Sabine, Gisela und der Sohn beim Ostseeurlaub zu sehen; ihr Fahrzeug: ein Trabant Kombi. Sie führten ein unpolitisches Leben. Erst als Gisela nicht zur Beerdigung ihres Bruders in den Westen fahren durfte, änderte sich das. Aus der Zeit des Aufbegehrens sieht der Zuschauer nicht mehr Schwarzweißfotos vom Strand von Hiddensee, sondern ein Bild von der ersten Montagsdemo in Aschersleben. Sabine und Gisela führen den Zug an. Auf ihrem Transparent steht: »Für mehr Demokratie in der DDR«.

Auch Pat Wunderlich, die nach ihrem Rauswurf aus der SED nach Ostberlin gezogen war, engagierte sich in der Zeit der »Wende« politisch. »Wer sich nicht wehrt, kommt an den Herd!« hieß es damals mitunter. Als der »Unabhängige Frauenverband« einen paritätischen Platz am »Runden Tisch« forderte, zeigten sich die Herren Bürgerrechtler regelrecht empört. »Ich weiß noch ganz genau, wie sie da alle saßen«, erinnert sich Pat Wunderlich. »Wieso die Frauen extra? Also, was soll das denn?«

Auf die Frage, was sie sich heute für die Zukunft wünschen würde, antwortet sie unter anderem, dass sie gerne so etwas wie die weise Alte wäre. »Manchmal habe ich das Gefühl«, sagt sie, »dass wir alten Lesben den jungen etwas geben können. Die wollen das bloß manchmal nicht haben. Oder sehen nicht, dass es möglich ist, von uns auch etwas zu lernen.«

»Was können wir jungen Lesben denn von euch alten Lesben lernen?« fragt Regisseurin Barbara Wallbraun unvermittelt.

»Zu kämpfen. Ich glaube, das ist bald wieder dran.«