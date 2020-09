Mit harten Bandagen

Yves Herman/Pool//REUTERS Ring frei: Die Chefunterhändler Großbritanniens, David Frost (l.) und der EU, Michel Barnier, stehen vor dem nächsten Schlagabtausch

Vor der am Dienstag beginnenden nächsten »Brexit«-Verhandlungsrunde zwischen der EU und Großbritannien schenken sich die Unterhändler nichts. Anders als die Vorgängerregierung werde London diesmal »nicht blinzeln«, sagte der britische Chefunterhändler David Frost der Mail on Sunday. Die EU solle verstehen, »dass wir meinen, was wir sagen, und sie sollten unsere Position ernst nehmen«. Frost unterstrich, dass sein Land auf keinen Fall Kompromisse machen werde, wenn es um Unabhängigkeit gehe und darum, »Kontrolle über unsere eigenen Gesetze zu haben«. Dafür hätten die Briten gestimmt. »Und das wird am Ende des Jahres passieren, komme was wolle.« Es seien viele Vorbereitungen getroffen worden für den Fall eines EU-Abschieds ohne Abkommen mit der EU. »Ich glaube nicht, dass wir davor auch nur irgendwie Angst haben.«

Brüssel fordert einem Zeitungsbericht zufolge ein Vetorecht bei bestimmten Gesetzen und Vorschriften, die Großbritannien nach Abschluss des EU-Austritts anstreben könnte. EU-Chefunterhändler Michel Barnier bestehe darauf, dass London keine Änderungen an der britischen Gesetzgebung vornehmen dürfe, die zu Störungen im Handel mit der Staatengemeinschaft führten, ohne vorher mit Brüssel Rücksprache zu halten, berichtete die Times am Samstag.

Großbritannien ist im Januar aus der EU ausgetreten. Bis Jahresende gilt aber noch eine Übergangsphase, in der die künftigen Beziehungen etwa im Bereich Handel geklärt werden sollen. Gelingt keine Einigung, droht ein ungeregelter Austritt.

Konzernchefs aus Deutschland bangen bereits um künftige Profite. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Martin Wansleben, sagte der Funke-Mediengruppe am Sonntag, ohne ein Handelsabkommen drohten ab Anfang 2021 die Einführung von Zöllen, die Unterbrechung von Lieferketten und ein erschwerter Datenaustausch zwischen der EU und Großbritannien. Großbritannien sei nur noch Deutschlands achtwichtigster Handelspartner, so Wansleben. Vor drei Jahren habe das Land noch auf Rang fünf gestanden. (dpa/Reuters/jW)