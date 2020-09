Berliner Eiertanz

Tobias Schwarz/Pool via REUTERS Kein Platz an der Sonne: BRD-Außenminister Heiko Maas (SPD)

War’s das für »Nord Stream 2«? Noch am Mittwoch vergangener Woche hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel bekräftigt, sie halte ungeachtet der Debatte um die Vergiftung von Alexej Nawalny am Bau der Erdgasleitung fest; von den immer drastischeren US-Sanktionsdrohungen werde Berlin sich nicht in die Knie zwingen lassen. Seit nun aber ein Labor der Bundeswehr geäußert hat, Nawalny sei mit Nowitschok vergiftet worden, nehmen die Gegner der Pipeline erneut energisch Anlauf. Außenminister Heiko Maas relativierte am Sonntag die Regierungsposition mit der Aussage, er »hoffe nicht, dass die Russen uns zwingen, unsere Haltung zu ›Nord Stream 2‹ zu ändern«. Wer einen Ausstieg aus dem Projekt wolle, müsse »sich der Konsequenzen bewusst sein«; schließlich seien »mehr als 100 Unternehmen aus zwölf europäischen Ländern beteiligt, etwa die Hälfte davon aus Deutschland«. Will sagen: Bricht man den Bau der Röhre jetzt noch ab, wird’s richtig teuer.

Wenn es nur das wäre. Milliardenschäden tun den Konzernherren weh. Vermutlich noch schwerer wiegt, dass Strategen in Wirtschaft und Politik mit »Nord Stream 2« stets auch die doppelte Hoffnung verbanden, zum einen die Bundesrepublik zum Verteilzentrum für russisches Erdgas in Westeuropa zu machen und zum anderen vielleicht noch größeren direkten Zugriff auf die riesigen russischen Lagerstätten zu erhalten. Ersteres brächte Deutschland noch mehr Macht, letzteres gilt als Voraussetzung für Wintershall Dea, sich unter Europas Gaskonzernen eine führende Stellung zu sichern. Inzwischen steht für Berlin jedoch noch mehr auf dem Spiel. Ursache sind die US-Sanktionsdrohungen gegen »Nord Stream 2«, mit denen der große transatlantische Rivale einen Keil zwischen Berlin und Moskau treiben und beide schwächen will. Sich zu beugen, wäre für die Bundesregierung fatal.

Denn für Berlin geht es längst um Grundsätzliches. Im Bestreben, die EU als eigenständige Weltmacht zu positionieren, hat es sich zunächst der Rückkehr der USA zu den Sanktionen gegen Iran widersetzt – bislang ohne Erfolg. Dann hat die Bundesregierung erklärt, den US-Strafmaßnahmen gegen »Nord Stream 2« zu widerstehen. Kann sie sich auch diesmal nicht durchsetzen, dann wird Washington, so fürchten Wirtschaftskreise, eher früher als später mit der nächsten Sanktionsrunde auf der Matte stehen, die dann womöglich das deutsche China-Geschäft umfassend trifft. Schiebt Berlin keinen Riegel vor, könnte es also bald ans Eingemachte gehen. Davon abgesehen: Ein Staatenkartell, das regelmäßig von einem Rivalen in die Schranken gewiesen wird, wird kaum als Weltmacht ernstgenommen werden.

Diese Erwägungen muss man sich nicht zu eigen machen – an maximalen Konzernprofiten und an einer imperialistischen Weltmacht EU hat nur die herrschende Klasse Interesse. Doch eine weitere Formierung des westlichen Machtblocks gegen Russland und China, wie sie die USA mit ihrer Sanktionspolitik anstreben, ist brandgefährlich. Sie verstärkt die Weltkriegsgefahr.