An Berlin angeknüpft

Remo Casilli/REUTERS Ob in Italien oder in der BRD: Bill Gates ist der »Antichrist« (Rom, 5.9.2020)

In der italienischen Hauptstadt Rom haben am Sonnabend rund 2.000 Personen gegen die Pandemiemaßnahmen der Regierung und die »Gesundheitsdiktatur« protestiert und ein Ende der »Fake News zu Covid« und ein »freies Italien« gefordert. Darunter Faschisten, Masken- und Impfgegner, Fußballultras, aber auch Taxifahrer, Hotelbesitzer und Geschäftsleute, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete. Teilnehmende Eltern nannten Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht in Schulen »kriminell« und verlangten, die Kinder müssten vor Impfungen bewahrt werden.

Auf Plakaten mit Aufschriften wie »Italien ist mit Berlin« und in Reden solidarisierten sich die Teilnehmer mit den Aktionen der Neofaschisten bei den Anticoronaprotesten vor einer Woche in Berlin. Angekündigt war auch die Teilnahme des wegen »Verherrlichung des Nationalsozialismus« und Volksverhetzung verurteilten deutschen NPD-Politikers Udo Voigt, über dessen Verbleib jedoch nichts bekannt wurde.

Zu der Veranstaltung auf der Piazza del Popolo hatte mit Unterstützung von Lega-Führer Matteo Salvini die faschistische Forza Nuova, bekannt als ihr Sturmtrupp, aufgerufen. Zu den Organisatoren gehörte Vittorio Sgarbi, ein früherer EU-Parlamentarier und Staatssekretär der Regierung von Silvio Berlusconi. Der jetzige Bürgermeister der Ortschaft Sutri in der Provinz Viterbo hatte schon früher verbreitet, dass das Virus »seit dem 31. Mai klinisch inexistent« sei. Zu den Kritikern des »Alarmismus« der Regierung gehört auch der Professor für Anästhesie und Intensivmedizin des renommierten privaten Sankt-Raffael-Krankenhaus in Mailand, Alberto Zangrillo. Er ist seit Jahrzehnten Leibarzt von Expremier Berlusconi, der heute Chef der faschistischen Forza Italia (FI) ist.

Zum obskuren Hintergrund dieser Kampagne gehört, dass in diese Klinik einen Tag vor der Demo in Rom Berlusconi mit einer Lungenentzündung, die als Covid-19 diagnostiziert wurde, eingeliefert worden war. Bereits wenige Stunden später meldete Rai TV, dass der 83jährige fieberfrei sei, die Nacht ohne Probleme verbracht habe und nach Hause in Quarantäne entlassen worden sei. Noch am 25. August war Berlusconi nach der Rückkehr aus einem Urlaub auf Sardinien negativ getestet worden.

Der politische Hintergrund ist indessen, dass die Coronapandemie den Masseneinfluss von Lega-Chef Salvini eingeschränkt hat. Seit der Verhängung von Coronaschutzmaßnahmen fehlt ihm das »Bad in der Menge«, in Meinungsumfragen sind seine Zustimmungswerte von bis zu 38 Prozent im August 2019 auf zuletzt 24 Prozent gesunken. Und so versucht er, den zunehmenden Unmut über Maskenpflicht, Versammlungsverbote und Lockdown zu nutzen, nennt die täglichen Bulletins über die Ansteckungen »medialen Terrorismus« und fordert »Gedankenfreiheit«. Das Virus sei »nur ein Hirngespinst«, und deshalb werde er »von nun an ohne Maske in den Senat gehen«, zitierte ihn das Onlineportal »Aus Sorge um Italien« am vergangenen Freitag.

Entgegen diesen Verharmlosungen gab es laut ANSA nach Behördenangaben am Freitag mit 1.695 Neuinfektionen den höchsten Anstieg seit Anfang Mai, 16 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus waren zu beklagen. Insgesamt haben sich in Italien nach offiziellen Angaben bislang rund 276.000 Menschen infiziert, und es gab mehr als 35.500 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19.