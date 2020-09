Beispielloser Angriff

PETER DEJONG / POOL / EPA via dpa Ermittlungen der Chefanklägerin Fatou Bensouda gegen Washington sind der US-Administration ein Dorn im Auge (Den Haag, 15.11.2016)

Die Entscheidung der US-Regierung, Sanktionen gegen die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag zu verhängen, ist weltweit auf Kritik gestoßen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach von »nicht akzeptablen, beispiellosen Maßnahmen, mit denen versucht wird, die Ermittlungen und das juristische Vorgehen des Gerichts zu behindern«. Die US-Regierung solle ihre Haltung überdenken und die ergriffenen Maßnahmen rückgängig machen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) erklärte am Freitag, die Verhängung von Sanktionen gegen Fatou Bensouda und ihren Mitarbeiter Phakiso Mochochoko stelle die Unabhängigkeit des International Criminal Court (ICC) in Frage und drohe, »dessen Arbeit erheblich zu beeinträchtigen. Das können wir nicht akzeptieren.« Deutschland habe »volles Vertrauen in die Arbeit« des ICC und halte die Entscheidung der US-Regierung »für einen ernsten Fehler«. Die am Mittwoch vergangener Woche verkündeten Sanktionen sollten zurückgenommen werden.

Ähnlich äußerte sich auch der französische Außenminister Jean-Yves Le ­Drian. Die von Washington angekündigten Maßnahmen seien »ein schwerwiegender Angriff« auf den Gerichtshof und stellten dessen »Multilateralität und die Unabhängigkeit seiner Rechtsprechung« in Frage.

Die US-Regierung hatte am 2. September bekanntgegeben, dass Bensouda und Mochochoko auf die Sanktionsliste gesetzt worden seien. Diese Maßnahmen bedeuten für beide ein Einreiseverbot in die USA und die Beschlagnahme ihrer dortigen Konten und anderen Vermögenswerte, falls solche vorhanden sind. Neben den beiden wurde auch mehreren anderen Mitarbeitern des ICC die Visa entzogen. Die rechtliche Grundlage für die jetzt verhängten Sanktionen war schon am 11. Juni durch eine Anordnung von Präsident Donald Trump geschaffen worden (siehe jW vom 2.7.).

US-Außenminister Michael Pompeo beschimpfte während einer Pressekonferenz am vorigen Mittwoch den ICC als »total bankrotte und korrupte Institution«. Gleichzeitig kündigte er weitere Sanktionen gegen alle Personen und Körperschaften an, die die Ermittlungen des Gerichtshofs gegen Soldaten und andere Staatsbürger der USA »materiell unterstützen«.

Die US-Regierung begründet ihre Strafmaßnahmen gegen den ICC hauptsächlich mit dessen Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen der USA, aber auch der Taliban und der Kabuler Regierungstruppen in Afghanistan. Bensouda, die seit 2012 als Chefanklägerin des Haager Gerichtshofes amtiert, hatte diese Ermittlungen 2013 aufgenommen. In einem Zwischenbericht vom November 2017 teilte sie unter anderem mit, es bestehe »eine begründete Basis für die Annahme, dass Mitglieder der US-Streitkräfte und Angehörige der CIA Akte der Folter, grausame Behandlung, Verstöße gegen die persönliche Würde, Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt« gegen Gefangene begangen hätten. Seit einigen Monaten ermittelt Bensouda auch gegen alle Beteiligten am israelisch-palästinensischen Konflikt.

Die jüngsten Sanktionen gegen leitende Mitarbeiter des ICC machen erneut deutlich, dass die USA zumindest unter ihrer gegenwärtigen Regierung völlig ungeeignet sind, weiterhin Sitz der Vereinten Nationen zu sein. Die Arbeit der Weltorganisation setzt die ungehinderte Ein- und Ausreise der Vertreter aller Mitgliedstaaten und der mit der UNO verbundenen internationalen Organisationen und Institutionen voraus. Bensouda zum Beispiel muss regelmäßig nach New York fliegen, um dem UN-Sicherheitsrat Bericht über ihre Arbeit zu erstatten und Auskünfte zu geben.