Löhne im öffentlichen Dienst wenig gestiegen

Berlin. Im öffentlichen Dienst in Deutschland haben Beschäftigte in den vergangenen Jahren teils deutlich geringere Einkommenszuwächse verzeichnet als in anderen Branchen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. So lag der Anstieg der tariflichen Monatsverdienste im Zeitraum von 1996 bis 2019 in der öffentlichen Verwaltung aufsummiert um 10,1 Prozent niedriger als im Fahrzeugbau. Im Vergleich zum Maschinenbau kletterten die Einkommen im öffentlichen Dienst sogar um 11,5 Prozent schwächer in die Höhe. (dpa/jW)