Pflegekräften reicht es

Björn Kietzmann Unhaltbare Zustände: Pflegerinnen und Pfleger sind unterbezahlt und überlastet (Köln, 5.9.2020)

Kämpferisch und mit mächtig Wut im Bauch demonstrierten am Samstag Angehörige der Pflegeberufe und ihre Unterstützer in Köln. »Das Klatschen auf die Straße tragen! Pflegeaufstand jetzt!« war der Demoaufruf vom »Kölner Bündnis für mehr Personal im Gesundheitswesen« überschrieben. Vor dem Kölner Dom machten Rednerinnen und Redner aus der Kranken- und Altenpflege ihrem Frust und Unmut über die »katastrophalen Zustände« und die »Sorgearbeit am Fließband in der Profitmaschine Gesundheitswesen« Luft.

»Unser Klatschen ist wütend«, rief Bündnissprecher Marco Kammholz bei der Auftaktkundgebung auf dem Roncalliplatz. Wochenlang waren Pflegekräfte zu Beginn der Coronapandemie Abend für Abend als Helden von Fenstern und Balkonen beklatscht worden. Am Anfang, so Claudia Lenden, Sprecherin der Initiative »Pflege am Boden« (PAB) in Köln, habe sie das noch mit Stolz erfüllt. PAB ist ein unabhängiger Zusammenschluss von Menschen aus beruflicher und familiärer Pflege, der jeden zweiten Samstag im Monat bundesweit Flashmobs von am Boden liegenden Pflegenden organisiert. Heute sei der Stolz von damals verflogen. Seit der von den kommunalen Unternehmern im öffentlichen Dienst geforderten Nullrunde für Pflegeberufe empfindet Lenden das allabendliche Klatschen von damals nur noch als »blanken Hohn«.

Die 56jährige Krankenpflegerin war als erfahrene Intensivschwester zu Beginn der Pandemie freiwillig auf die Covid-19-Station des Krankenhauses im Kölner Stadtteil Porz gewechselt. Die anfängliche Ungewissheit, wie sich das Virus verbreitet, sei stressig gewesen; die Arbeit in Schutzkleidung extrem ermüdend. Lenden berichtet von zahllosen Überstunden und völliger Erschöpfung. Um Angehörige nicht zu gefährden, versagte sie sich über Wochen Besuche bei ihrer Tochter und den Enkelkindern. Nichts habe es gegeben, um Kraft zu tanken. Als dann das Schlimmste fürs erste vorüber war, habe sie mit Entsetzen gehört, dass eine Klinikleitung in Rheinland-Pfalz Kollegen zum Dank Lavendelbüsche gepflanzt hatte und Pflegekräfte im Saarland mit Lyoner Pastete beschenkt worden waren. »Das ist blanker Hohn! Was bilden die sich ein? Was wären die ohne uns? Nichts!« schimpfte Lenden vor rund 350 Kundgebungsteilnehmer. Sie forderte einen Personalschlüssel, der sich nach dem Bedarf richtet, die Abschaffung der Fallpauschalen sowie kräftige Lohnzuwächse und den Coronabonus für alle Pflegekräfte.

Beim Zug durch die Innenstadt trugen Teilnehmer Plakate und Transparente mit Aufschriften wie: »Pflegeaufstand jetzt!«, »Gesundheit ist keine Ware!« oder »Kapitalismus macht krank – Gemeinsam für Gesundheit«. Die Teilnehmer befolgten die Hygieneregeln, trugen Mundschutz und wahrten fast durchgängig den Mindestabstand. Wiederholt wurde in Reden die Unvereinbarkeit von Pflegearbeit und Profitmaximierung hervorgehoben. Es müsse Schluss damit sein, Krankenhäuser wie gewinnorientierte Unternehmen zu führen. Die Coronakrise habe einmal mehr verdeutlicht, dass das Gesundheitssystem in den letzten Jahrzehnten kaputtgewirtschaftet wurde. »Wir brauchen mehr Kooperation statt Konkurrenz zwischen den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen«, forderte Kammholz im Gespräch mit jW. Die Info- und Beratungsstelle für Migrantinnen und geflüchtete Frauen, AGISRA e. V., wies darauf hin, dass Migrantinnen überdurchschnittlich häufig im Gesundheitswesen arbeiten und unterdurchschnittlich bezahlt werden. Ein Pflegeaufstand ohne migrantische Perspektive und Beteiligung könne kein Pflegeaufstand sein, hieß es schon im Demoaufruf.

Bei einer Kundgebung vor dem kapitalnahen »Institut der Deutschen Wirtschaft« (IW) am Konrad-Adenauer-Ufer wurde dem neoliberalen Thinktank Mitschuld an der Misere im Gesundheitssektor gegeben. Ein Aachener Altenpfleger beklagte, dass der »Knochenjob« immer mehr Burnout-Opfer unter den Kollegen fordere: »Und das bei einem Monatsverdienst, der 1.000 Euro unterhalb des Durchschnittslohns liegt!« In Richtung IW-Zentrale – in der wochenends augenscheinlich nicht gearbeitet wird, anders als im benachbarten Pflegeheim St. Vinzenz-Haus, wo die Demonstration endete – rief der junge Mann: »Uns sollte auf Knien gedankt werden, dass wir das scheißkranke System auch noch zusammengehalten haben. Aber jetzt reicht’s!« Er rief zu Streiks im gesamten Gesundheitswesen auf und wurde stürmisch beklatscht. Wenn ein Fünkchen der kämpferischen Stimmung von diesem Samstag nachmittag in Köln auf die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst überspringt, dann können sich die öffentlichen Unternehmer auf einen ziemlich heißen Herbst gefasst machen.