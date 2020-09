Kalbitz-Nachfolge: Berndt will kandidieren

Potsdam. Der Vorsitzende des Vereins »Zukunft Heimat«, Hans-Christoph Berndt, hat offiziell bestätigt, dass er zu einer Kandidatur als AfD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag bereit sei. Sein Verein wird vom Brandenburger Verfassungsschutz als »rechtsextremistisch« eingestuft. »Ich stehe – nach reichlichem Überlegen und vielen Gesprächen – für den Fraktionsvorsitz zur Verfügung«, heißt es in einer Erklärung des Landtagsabgeordneten, aus der dpa am Samstag zitierte. »Zukunft Heimat« organisiert in Südbrandenburg Demonstrationen gegen den Zuzug von Flüchtlingen und anderen Ausländern. (dpa/jW)