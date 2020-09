IG Metall mobilisiert bei Continental

Berlin. Die IG Metall kündigt für den 7. bis 11. September eine »Aktionswoche« an Standorten des Automobilzulieferers Continental in Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz an. Die Beschäftigten des Unternehmens und von dessen Antriebssparte Vitesco wollten sich »zur Wehr setzen« gegen den geplanten umfangreichen Arbeitsplatzabbau, teilte die Gewerkschaft mit. Continental hat weltweit 30.000 Arbeitsplätze in Frage gestellt, davon 13.000 in Deutschland. Als Gründe nennt der Konzern die schon länger schrumpfende Fahrzeugproduktion und die Verschärfung der Konjunkturkrise durch Corona. (Reuters/jW)