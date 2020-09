Berlin und Paris kooperieren bei Wasserstofftechnik

Paris. Frankreich strebt eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland in der Wasserstofftechnik an. Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire kündigte am Sonntag im Sender CNews an, er wolle dazu am kommenden Freitag zu Gesprächen nach Berlin reisen. Die Nutzung von Wasserstoff soll nach dem Willen der Brüsseler EU-Kommission stark ausgebaut werden, um die »Energiewende« voranzutreiben. Die Behörde hatte im Juli eine Strategie vorgelegt, wonach die Kapazitäten EU-weit mit öffentlicher Unterstützung stark wachsen sollen. Le Maire sagte in dem Interview, Frankreich wolle langfristig sieben Milliarden Euro in die Wasserstofftechnik investieren, in Deutschland seien neun Milliarden Euro geplant. »Ich hoffe, dass wir es schaffen, beim Wasserstoff ein gemeinsames deutsch-französisches und dann europäisches Vorhaben in die Wege zu leiten«, so der Ressortchef. (dpa/jW)