Maas macht Stimmung

Bernd Wüstneck/dpa Schuss ins Knie: Berlin bringt Sanktionen gegen »Nord Stream 2« ins Spiel. Das hätte Folgen für deutsche Unternehmen

Für den deutschen Außenminister gilt für Russland keine Unschuldsvermutung. Im Fall des mutmaßlich vergifteten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny steht für Heiko Maas (SPD) fest, dass Moskau in der Bringschuld steht. »Wir haben hohe Erwartungen an die russische Regierung, dass sie dieses schwere Verbrechen aufklärt«, sagte Maas zu Bild am Sonntag. Sollte Moskau nichts mit diesem Anschlag zu tun haben, dann sei es »in ihrem eigenen Interesse, das mit Fakten zu unterlegen«.

Eine Reaktion des russischen Außenministeriums ließ nicht lange auf sich warten. Eine Sprecherin teilte gegenüber jW am Sonntag mit: »Wenn die Bundesregierung es mit ihren Erklärungen aufrichtig meint, dann muss sie selbst daran interessiert sein, möglichst kurzfristig das Rechtshilfeersuchen der Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation zu beantworten.« Dieses sei bereits am 27. August übermittelt worden. »Bislang gibt es keine Gewissheit, dass Deutschland kein doppeltes Spiel spielt. Denn die Landesjustizverwaltung Berlin, die für die Rechtshilfe zuständig ist, hat erst am letzten Freitag das Ersuchen der russischen Generalstaatsanwaltschaft von den Bundesbehörden zugeleitet bekommen. Wo ist denn diese Dringlichkeit, auf der Sie so insistieren?« Es sei die deutsche Seite, die diese sehr wohl vermissen lasse, indem sie die Frage erst prüfe und über die Bewilligung gegebenenfalls nach Absprache mit den zuständigen Bundesbehörden entscheiden werde. »Solange Berlin keine Antwort gibt, behindert es die Aufklärung, zu der es aufruft. Absichtlich?« fragte man sich in Moskau.

Bei Nawalny, der derzeit in der Berliner Charité behandelt wird, konnte weder von russischen noch deutschen Ärzten die Einnahme eines Giftes nachgewiesen werden. Erst das Zentrallabor der Bundeswehr hatte mitgeteilt, in Nawalnys Körper seien Spuren des Nervengifts Nowitschok vorhanden – ein Stoff, der in den Händen diverser westlicher Geheimdienste zirkuliert, wie der Bundesnachrichtendienst in der Vergangenheit erklärt hatte.

Doch Maas scheinen Fakten lästig. Er gefiel sich lieber in der Rolle des transatlantischen Wadenbeißers: »Die tödliche Chemiewaffe, mit der Nawalny vergiftet wurde, befand sich in der Vergangenheit im Besitz russischer Stellen«, sagte er dem Springer-Blatt. »Wenn sich die russische Seite nicht an der Aufklärung des Verbrechens an Herrn Nawalny beteiligt, wäre das ein weiteres Indiz für die Tatbeteiligung des Staates.«

Ganz auf Linie Washingtons brachte Maas Sanktionen gegen das Ostseepipelineprojekt »Nord Stream 2« ins Spiel. Er hoffe zwar nicht, »dass die Russen uns zwingen, unsere Haltung zu ›Nord Stream 2‹ zu ändern«. Wer so etwas fordere, müsse sich aber der wirtschaftlichen Konsequenzen bewusst sein. Schließlich seien an dem Projekt mehr als hundert Unternehmen aus zwölf europäischen Ländern beteiligt, davon etwa die Hälfte aus Deutschland.

Die US-Regierung, die »Nord Stream 2« mit allen Mitteln sabotieren möchte, reagierte zurückhaltend. Washington habe noch keine Beweise für eine Vergiftung des Oppositionellen gesehen, sagte Präsident Donald Trump am Freitag (Ortszeit). Er verstehe nicht, wieso Deutschland mit Russland Geschäfte mache und zugleich Sanktionen gegen Moskau verhänge und dann noch von den USA erwarte, militärisch gegen das Land geschützt zu werden. Ein Spagat, den die herrschende Klasse in Deutschland aufzulösen versucht.