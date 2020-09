Deutsche Industrie weiter unter Vorkrisenniveau

Wiesbaden. Deutschlands In­dustrie hat im Juli wieder etwas mehr Aufträge verzeichnet als im Juni – das Niveau blieb aber deutlich unter dem von vor Beginn der Coronakrise. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden teilte am Freitag mit, der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe sei von Juni bis Juli nach vorläufigen Angaben um 2,8 Prozent gestiegen. Im Vergleich zu ­Februar, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Coronapandemie, lag der Auftragseingang demnach saison- und kalenderbereinigt um 8,2 Prozent niedriger. In der Automobilindustrie stieg der Auftragseingang von Juni bis Juli demnach aber um 8,5 Prozent. (AFP/jW)