Kitapersonal meist Frauen und in Teilzeit

Wiesbaden. In der Bundesrepublik sind die Beschäftigten in Kindergärten und Vorschulen laut Statistik überwiegend weiblich und arbeiten in Teilzeit. So waren im Jahr 2019 etwa 94 Prozent des Personals Frauen, 61 Prozent arbeiteten in Teilzeit und mehr als zwei Drittel (69 Prozent) waren ausgebildete Fachkräfte. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Demnach kamen die Beschäftigten in Kindergärten und Vorschulen im Schnitt auf knapp 20 Euro brutto pro Stunde. Fachkräfte, die in Vollzeit arbeiteten, bezogen durchschnittlich 3.287 Euro brutto im Monat. (dpa/jW)