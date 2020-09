Iran: Frauen starten »Me too«-Kampagne

Teheran. In der Islamischen Republik Iran haben Frauen eine »Me Too«-Kampagne im Internet gestartet. Die mit dem persischen Wort für Vergewaltigung markierten Beiträge haben in kürzester Zeit zu hitzigen Diskussionen in dem Land geführt. Denn auch Prominente und renommierte iranische Künstler werden in Posts als Vergewaltiger bezeichnet. »Egal, ob es sich um einen Vorgesetzten, Universitätsprofessor oder auch berühmten Künstler handelt: (...) Man sollte bei verbalen und körperlichen Belästigungen nicht mehr schweigen«, schrieb die iranische Theaterschauspielerin und Frauenaktivistin Negin Tabarra am Donnerstag auf der Fotoplattform »Instagram«. (dpa/jW)