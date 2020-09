Liebermanns Licht

Nach 82 Jahren sind zwei Gemälde von Max Liebermann (1847–1935) ins Kunstmuseum Moritzburg in Halle an der Saale zurückgekehrt. Die beiden kleinformatigen Werke mit den Titeln »Venezianische Gasse nach links« und »Alte Frau an der Haustür« seien künftig wieder als Leihgaben im Haus zu sehen, sagte Museumsdirektor Thomas Bauer-Friedrich. Die lichtdurchfluteten Darstellungen stammten beide aus dem Jahr 1878 und seien exemplarische Vorstufen des Impressionismus. 1900 wurden die zwei Ölgemälde als erste der damals entstehenden Liebermann-Sammlung vom Museum erworben. 1938 ließen die Nazis die Werke des jüdischen Malers entfernen, der damalige Museumsdirektor Hermann Schiebel veräußerte sie. Zufällig wurden sie vor einigen Monaten bei Auktionen entdeckt. Gespräche mit den neuen Eigentümern führten dazu, dass nun wieder fünf Liebermann-Werke dauerhaft in Halle zu sehen sind. (dpa/jW)