Die Angstfreie

Die britische Schauspielerin Tilda Swinton ist beim Filmfestival Venedig mit dem Ehrenlöwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Die 59jährige Schottin nahm die Ehrung am Mittwoch abend in der Lagunenstadt von Jurypräsidentin Cate Blanchett entgegen. »Jede ihrer Darstellungen ist ein angstfreies Herausfordern von Konventionen, künstlerisch wie sozial«, hatte Festivaldirektor Alberto Barbera vor der Zeremonie erklärt. Swinton trat neben Hollywoodproduktionen immer wieder in Independentfilmen auf. (dpa/jW)