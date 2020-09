Sich um die Welt kümmern. Nachruf auf den Fotografen Jürgen Schadeberg

Jürgen Schadeberg »Besonderes Feingefühl«: Nelson Mandela auf dem berühmtesten Foto von Jürgen Schadeberg

Das berühmteste Foto Jürgen Schadebergs ist dieses 1994 entstandene Porträt Nelson Mandelas am Fenster seiner früheren Zelle auf der Gefängnisinsel Robben Island. 18 Jahre lang war Mandela hier auf sechs Quadratmetern inhaftiert. Ernst und versonnen blickt er ins Weite, scheint über die Zukunft seines Landes nachzudenken. »Wenn ich auf CNN zehnmal am Tag Reklame für das wunderschöne Südafrika sehe, dann ärgere ich mich«, hat Schadeberg vor einigen Jahren gesagt. »Die Realität ist alles andere als schön. Fahren Sie einmal durch Johannesburg und sehen sich die vollgestopften Hochhäuser an, in denen die Menschen ohne Wasser oder Elektrizität leben. Das Bild, das die westlichen Medien von Südafrika zeichnen, ist doch ein Wolkenkuckucksheim.« Er hat es zu korrigieren versucht.

1931 in Berlin geboren, besuchte er ab 1946 die Schule für Optik und Phototechnik, wurde anschließend Volontär bei der Deutschen Presseagentur in Hamburg. Von dort ging es 1950 per Schiff nach Südafrika. In Johannesburg arbeitete er als Cheffotograf für die avancierte, kritische Illustrierte Drum, zog durch die Bars und Klubs der Townships, porträtierte später weltbekannte Musiker wie Miriam Makeba, Dorothy Masuka, Abdullah Ibrahim oder Hugh Masekela, zeigte etwa in der Serie »Voices from the Land« das Elend von Landarbeitern. 1951 fotografierte er den Rechtsanwalt Nelson Mandela und andere Kämpfer der Antiapartheidbewegung. Die Bilder zeugen von jugendlicher Aufbruchstimmung, es sind Bilder des Widerstands. »In den 50er Jahren sprachen wir vom Concerned photographer, dem Fotografen, der sich um die Welt kümmert«, erinnerte sich Schadeberg einmal.

1964 kehrte er nach Europa zurück. Er war bespitzelt und verfolgt, die Drum verboten worden. In Großbritannien fotografierte er Mick Jagger, Harold Pinter oder John Lennon in jungen Jahren, aber vor allem Stahl- und Hafenarbeiter, Putzfrauen, Kellnerinnen, Straßenverkäufer, Arbeitslose. Es lockte ihn in die dunklen Ecken Londons, die Hinterhöfe, die vergammelten Musikklubs, die alten Werften, die Vorstädte. Meisterhaft komponierte Aufnahmen entstanden, die er kaum verkaufen konnte – Fotografie, die sich um die Menschen kümmert, hatte es schon immer schwer.

1985 kehrte Schadeberg nach Johannesburg zurück, seit 2013 lebte er in La Drova in der Nähe von Valencia, wo er am vergangenen Sonnabend im Alter von 89 Jahren starb. Seine Bilder sind Dokumente eines besonderen Feingefühls. Sein Blick ist immer voller Zuneigung. Man kann einem Fotografen kaum ein größeres Kompliment machen.