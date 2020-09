Jamaica: Wahl unter Pandemiebedingungen

Kingston. Am Donnerstag waren in Jamaika rund 1,9 Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. In den Umfragen lag die konservative Arbeiterpartei (JLP) von Premier Andrew Holness vorn, der sich um eine weitere Amtszeit bemüht. Der Wahlkampf war wegen der Coronapandemie stark eingeschränkt. (dpa/jW)