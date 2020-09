Slowakei: Urteile nach Mord an Journalisten

Bratislava. Mit Schuldsprüchen für die unmittelbaren Mörder und einem Freispruch für den vermuteten Drahtzieher ist der slowakische Prozess um die Ermordung des Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter am Donnerstag zu Ende gegangen. Der angeklagte Unternehmer Marian Kocner wurde zwar des illegalen Waffenbesitzes schuldig gesprochen. Aber das Gerichte erachtete es nicht für bewiesen, dass er den Mord bestellt und bezahlt habe, wie die Anklage lautete. Auch der Angeklagten Alena Z. konnte nicht zweifelsfrei bewiesen werden, dass sie in Kocners Auftrag den Mord organisiert habe. Kuciak, der unter anderem über korrupte Geschäfte Kocners geschrieben hatte, und seine Verlobte Martina Kusnirova waren am 21. Februar 2018 erschossen worden. (dpa/jW)