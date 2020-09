Bulgarische Regierung lehnt Rücktritt ab

Sofia. Trotz der seit Monaten anhaltenden Proteste lehnt die Regierung in Bulgarien einen Rücktritt ab. »Nach den Exzessen von gestern werden wir nicht zurücktreten, denn das würde bedeuten, dass jede künftige Regierung dem Druck der Randalierer nachgeben müsste«, sagte Toma Bikow, Sprecher der Mitte-rechts-Regierungspartei GERB, am Donnerstag im Parlament. Tags zuvor war es in der Hauptstadt Sofia zu Ausschreitungen bei den Protesten gekommen. Bei schweren Zusammenstößen zwischen regierungskritischen Demonstranten und der Polizei wurden fast 200 Menschen verletzt, wie die Behörden mitteilten. Die Proteste richten sich insbesondere gegen Ministerpräsident Boris Borisow, dem unter anderem Korruption vorgeworfen wird. (AFP/jW)