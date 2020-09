USA: Diplomaten Chinas weiter eingeschränkt

Washington. Die USA haben am Mittwoch (Ortszeit) weitere Beschränkungen für chinesische Diplomaten in den USA angekündigt. Demnach müssen diese nun die Genehmigung des US-Außenministeriums einholen, bevor sie Universitätsgelände besuchen oder kulturelle Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen außerhalb der Botschaft abhalten, wie US-Außenminister Michael Pompeo auf einer Pressekonferenz erklärte. Die chinesische Botschaft in Washington nannte den Schritt »eine weitere ungerechtfertigte Einschränkung«, die »den selbstgesetzten Werten der Offenheit und Freiheit der US-Seite zuwiderläuft«. (Reuters/jW)