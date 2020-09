Neue Daimler-Fabrik in Sindelfingen gebaut

Sindelfingen. Parallel zur Premiere der neuen S-Klasse hat der Autobauer Daimler an seinem traditionellen Standort in Sindelfingen eine neue Fabrik für Spitzenmodelle in Betrieb genommen, meldete das Unternehmen am Mittwoch. Die »Factory 56« kostete rund 730 Millionen Euro und ist so groß wie etwa 30 Fußballfelder. Die Produktion soll hier deutlich flexibler und effizienter ablaufen und das Werk rundum mit 5G-Technik vernetzt sein. 35.000 Menschen werden in diesem neuen Betrieb arbeiten, das laut Unternehmen ein Bekenntnis zum Standort Deutschland ist. (dpa/jW)