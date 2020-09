Peru: Weltweit höchste Sterblichkeit mit Covid-19

Lima. Gemessen an der Bevölkerungszahl sterben in keinem Flächenstaat der Erde so viele Menschen mit der Krankheit Covid-19 wie in Peru. Statistisch 89,99 Tote je 100.000 Einwohner registrierte das südamerikanische Land zuletzt. Damit liegt es vor Belgien, Andorra und Großbritannien weltweit an erster Stelle. Bislang haben sich in Peru über 652.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 28.000 Patienten sind mit Covid-19 gestorben. (dpa/jW)