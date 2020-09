Zementkonzern Lafarge vergiftet die Seine

Paris. Der französische Zementkonzern Lafarge, der 2016 durch seine Geschäfte mit dem IS in Syrien für großes Aufsehen sorgte, steht wieder in den Schlagzeilen: Wie am Dienstag der Radiosender Europe 1 berichtete, »entsorgt« die Betonfabrik im Pariser Stadtteil Bercy ihre Beton- und Plastikreste direkt in die Seine. Und das seit mehreren Jahren, sagen Umweltaktivisten, die auf die Betonschicht hinweisen, die am Ufer schon sichtbar wird. Lafarge gibt den Fehler zu, spricht aber von einem »Unfall«. Die Stadt Paris, die seit einiger Zeit versucht, die Seine sauberzubekommen, hat Anzeige erstattet. (jW)