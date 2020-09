Weniger Gewinne für Bertelsmann-Konzern

Gütersloh. Die Gewinne des Bertelsmann-Konzerns sind aufgrund der Coronapandemie zurückgegangen, wie der Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern am Dienstag mitteilte. Grund dafür sind die wegbrechenden Werbeerlöse, die alle Medienunternehmen betreffen. Von Januar bis Juni lag der weltweite Gewinn des Konzerns bei 488 Millionen Euro und damit um 14 Millionen Euro unter dem Wert des ersten Halbjahren 2019. Weltweit hat Bertelsmann rund 126.000 Mitarbeiter. In Deutschland mussten während des Shutdowns rund 7.000 von ihnen in Kurzarbeit, jetzt seien es noch rund 1.000 Beschäftigte. (dpa/jW)