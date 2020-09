Weitere Kürzungen bei »Siemens Energy«

München. Der Energiekonzern »Siemens Energy« will weitere Kürzungen vornehmen, teilte das Handelsblatt am Dienstag mit. Neben der bereits geplanten eine Milliarde Euro bis 2023 soll außerdem bei der Sparte »Gas and Power« gekürzt werden. Ziel ist es, die Profitabilität des Unternehmens zu steigern, das Ende September an die Börse will. Standortschließungen sind also nicht auszuschließen. (dpa/jW)