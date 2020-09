Polen akzeptiert deutschen Botschafter

Warschau. Nach mehreren Monaten hat die polnische Regierung dem Amtsantritt des designierten deutschen Botschafters in Warschau, Arndt Freytag von Loringhoven, zugestimmt. Das sagte Polens stellvertretender Außenminister Szymon Szynkowski vel Sek der Nachrichtenagentur PAP am Montag abend. Nachdem der bisherige Botschafter Ende Juni in den Ruhestand gegangen war, hätte sein Nachfolger seinen Posten eigentlich bereits antreten sollen. Medienberichten zufolge gab es jedoch Vorbehalte gegen den deutschen Diplomaten wegen der Nazivergangenheit seines Vaters. (dpa/jW)