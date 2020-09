Syrien: Tote nach israelischen Angriffen

Damaskus. Die Zahl der Toten bei israelischen Angriffen auf Ziele im benachbarten Syrien ist Aktivisten zufolge auf elf gestiegen. Unter den Opfern seien drei Soldaten der syrischen Armee sowie sieben Mitglieder »proiranischer« Milizen, teilte die in London ansässige und der Opposition nahestehende »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« am Dienstag mit. Die israelische Luftwaffe hatte am Montag abend in Damaskus sowie im Süden des Landes Posten der Armee sowie der Milizen angegriffen. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete von zwei Toten und sieben verletzten Soldaten. Die syrische Luftabwehr habe mehrere Raketen abgefangen. Israel bombardiert immer wieder Ziele in Syrien. (dpa/jW)