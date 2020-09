Türkei: Erdogan droht Anwälten

Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich mit scharfen Drohungen an Anwälte und Anwaltskammern in der Türkei gewandt. Erdogan warf ihnen vor, Terroristen zu unterstützen, und drohte ihnen mit Berufsverbot. »So wie Personen, die so enge Beziehungen zu Terrororganisationen haben, in anderen Behörden vom Dienst suspendiert werden, so muss meiner Meinung nach diskutiert werden, ob so eine Methode auch für Anwälte notwendig ist«, sagte Erdogan am Dienstag. Seit dem Putschversuch 2016 wird in der Türkei regelmäßig mit Razzien gegen vermeintliche Terroristen vorgegangen. (dpa/jW)