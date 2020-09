EVG-Chef Hommel droht mit Streiks

Berlin. Der Chef der Bahngewerkschaft EVG, Klaus-Dieter Hommel, drohte in einem am Dienstag in der SZ veröffentlichten Interview mit Streiks, falls Zugbegleiter bei Maskenverweigerung das Bußgeld eintreiben müssen. In den letzten Monaten ist es regelmäßig zu Übergriffen von Reisenden auf Zugbegleiter im Zusammenhang mit der Maskenpflicht gekommen. Für Hommel ist es eine »Bankrotterklärung für den Staat«, wenn dieser nicht in der Lage ist, seine eigens verordnete Maßnahme durchzusetzen. (jW)